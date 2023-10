Jubiläum in Ludwigslust Paramentik des Stiftes Bethlehem feiert 100 Jahre Dachverband Von Thorsten Meier | 10.10.2023, 06:38 Uhr Zusammen mit Tabea Müller (l.) zeigt Christina Ritter ein rotes Festparament zum 150. Jubiläum der Malchower Kirche, ein Auftragswerk. Foto: Thorsten Meier up-down up-down

In liebe- wie mühevoller Handarbeit stellen drei Frauen in der Paramenten- und Textilwerkstatt Ludwigslust Kunstwerke für liturgische Zwecke her. 2024 feiert die Stätte einen besonderen Geburtstag. Nämlich den 100. ihres Dachverbandes.