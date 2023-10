Musik und Satire in der Orangerie Sie holen Liedermacher Wilfried Mengs nach Ludwigslust Von Kathrin Neumann | 03.10.2023, 14:34 Uhr Sie freuen sich auf den Abend mit Liedermacher Wilfried Mengs: Wolfgang Bornhöft (l.) und Raimo Reincke von der Orangerie. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down

Liedermacher Wilfried Mengs nimmt zwischen Schreberidylle und Ökogarten so einiges auf die Schippe. Am 12. Oktober auch in der Orangerie. Und so ist er nach Ludwigslust gekommen.