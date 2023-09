Sängerkrieg auf Platt in Ludwigslust

Nach der Sommerpause laden die Johannes-Gillhoff-Gesellschaft, die Stadtbibliothek Ludwigslust und die Stiftung Mecklenburg zum 24. Sängerkrieg nach Ludwigslust ein. Am Freitag, 29. September, ab 15 Uhr lesen im Lichthof des Rathauses Ludwigslust bekannte niederdeutsche Schriftsteller ihre eigene plattdeutsche Lyrik und Prosa, die extra für die Veranstaltung geschrieben wurde. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit mit den Autoren ins Gespräch zu kommen und signierte Bücher und CDs zu erwerben.

Saisonfinale im Autocross in Tewswoos

Die WGB-Serie im Autocross macht am Sonnabend, 30. September, zum zweiten Mal in dieser Saison in Tewswoos Station. Ab 9 Uhr werden auf der Rennstrecke am Ortsausgang die Motoren röhren. In sechs Wertungsklassen gehen die Rennfahrer an den Start, um beim Saisonfinale noch die letzten Punkte für die Gesamtwertung 2023 zu sammeln. Bei den Rennen gibt es unter anderem eine Allrad-Klasse und eine Wertungsklasse für die Jugend. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Tag der offenen Tür an der Steinschule

Zu einem Tag der offenen Tür laden am Sonnabend die Lehrer, Mitarbeiter und Schüler der Edith-Stein-Schule in Ludwigslust ein. Von 9.30 bis 12 Uhr sind Interessierte willkommen. Wie Schulleiterin Marion Löning mitteilt, können die Besucher die Arbeitsweise in Schule und Hort kennenlernen. Außerdem stehen alle Räumlichkeiten offen und die Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. Die Schüler wollen an diesem Vormittag das Schulmaterial vorstellen.

Schule an der Bleiche lädt ein

Die Schule an der Bleiche in Ludwigslust öffnet am Sonnabend ihre Türen für Besucher. Von 11 bis 14 Uhr sind Interessierte willkommen. Angeboten werden unter anderem Rundgänge durch die Schule, Mini-Workshops mit Unterrichtsinhalten, basteln und spielen. Das Schulcafé versorgt die Besucher mit Kaffee, Tee und Kuchen.

„Blue Sun“ öffnet für Interessierte

Ein Tag der offenen Tür findet am Sonnabend im DRK Kinder- und Freizeithaus „Blue Sun“ in Grabow statt. Von 14 bis 17 Uhr können sich die Gäste die Räumlichkeiten anschauen und über Angebote informieren. Außerdem wird es eine Hüpfburg geben, Kinder können sich schminken lassen und es werden verschiedene Stationen wie zum Beispiel Dosenwerfen aufgebaut. Für das leibliche Wohl wird mit einem Kuchenbasar gesorgt.

Herbstkonzert der Kreismusikschule

Die Kreismusikschule lädt am Sonnabend zum Herbstkonzert ein. Dieses findet um 16 Uhr Zebef in Ludwigslust statt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Es wird jedoch um Spenden für den Förderverein gebeten.

Hornkaten feiert das Oktoberfest

In Hornkaten wird es zünftig: Am Sonnabend wird im Ludwigsluster Ortsteil das Oktoberfest gefeiert. Beginn ist um 17 Uhr auf der Festwiese an der Freiwilligen Feuerwehr. Die Besucher können sich auf Musik von DJ Wee, eine Hüpfburg, Spiele wie Bierkrüge tragen und Tanz im Festzelt freuen. Für das leibliche Wohl wird unter anderem mit Weißbier, Weißwurst und Brezeln gesorgt sein. Wer mag, kann im Dirndl oder in Lederhose zum Oktoberfest kommen. Der Eintritt ist frei.

Hochzeitmesse im Schützenhaus Grabow

Paare, die bald heiraten möchten, sind am Sonntag, 1. Oktober, im Grabower Schützenhaus genau richtig. Rocco Schmuhl lädt an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr zu einer Hochzeitsmesse mit verschiedenen Ausstellern ein. „Es werden Fotografen, DJs, Friseure, ein Goldschmied und eine Traurednerin vor Ort sein. Außerdem verschiedene Caterer und Tortenbäcker, bei denen die Gäste auch probieren dürfen.“ Um 11 und 14 Uhr wird es jeweils eine Brautmodenschau geben. Ausgestattet werden die Models von Traumzauberkleid aus Schwerin. Außerdem können sich die Besucher das Schützenhaus als mögliche Location für ihre Feier anschauen. „Und es werden Tische unterschiedlich dekoriert sein, damit die Paare eine Vorstellung davon bekommen, wie alles aussehen könnte“, so Rocco Schmuhl. Vor Ort können alle Dienstleister direkt gebucht werden. Und auch im Schützenhaus sind für 2024 noch Termine frei.