Thilo Warmbier, der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Ludwigslust, zeigt die ersten Unterschriften für den offenen Brief. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Offener Brief vom Handels- und Gewerbeverein Jetzt wendet sich Ludwigslust an den Bundeskanzler Von Marlena Petersen | 24.09.2022, 14:23 Uhr

Die Gewerbetreibenden in Ludwigslust äußerten ihre Zukunfts-Sorgen in einem offenen Brief. Die Kommunalpolitiker wollen diesen an die Bundesregierung schicken.