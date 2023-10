Baustelle am Bahnhof Bauarbeiten für neuen Tunnel in Ludwigslust sorgen noch einmal für mehr Lärm Von Kathrin Neumann | 01.10.2023, 11:31 Uhr Bei den Bauarbeiten für den Tunnel am Bahnhof Ludwigslust wird es in den nächsten Tagen noch einmal laut. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down

Am Bahnhof Ludwigslust schreitet der Bau des Tunnels voran. Jetzt stehen spezielle Arbeiten an. Bis in den November hinein wird es dadurch laut, teils bis 22 Uhr.