Bäckermeister Thomas Mahnke und seine Frau Ragna aus Neustadt-Glewe eröffnen am Donnerstag, 15. Juni, in der Ludwigsluster Schlossstraße eine neue Filiale an einem alten Bäckerei-Standort. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Nach Schließung von Betrieb Uplegger Neuer Bäcker in Ludwigslust: Thomas Mahnke backt Brote wie zu Omas Zeiten Von Thorsten Meier | 14.06.2023, 07:00 Uhr | Update vor 30 Min.

Bäckermeister Thomas Mahnke aus Neustadt-Glewe eröffnet am 15. Juni in der Schlossstraße in Ludwigslust eine Filiale. Er übernimmt damit das Geschäft von Siegbert Uplegger aus Muchow und verrät, was er anbieten wird.