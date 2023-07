Besonders stolz ist Holger-Philipp Bergt (58) auf dieses Werbeschild aus Stettin. Er sammelt seit über 30 Jahren alles, was mit der Kaufhauskette Karstadt zu tun hat. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Warenhäuser auch in Ludwigslust und Dömitz Holger-Philipp Bergt ist ein Jäger aller Karstadt-Relikte – Ausstellung in Wismar Von Thorsten Meier | 31.07.2023, 08:00 Uhr

Der Bremer Speditionskaufmann sammelt seit über 30 Jahren alles, was mit der Kaufhauskette Karstadt zu tun hat. Nun gibt es eine Sonderausstellung in Wismar, in der auch Ludwigslust und Dömitz eine Rolle spielen.