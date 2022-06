Über die Leitung „SuedOstLink+“ soll im Norden erzeugter Strom Richtung Süden transportiert werden. FOTO: Jan Woitas/dpa up-down up-down Projekt für die Energiewende bei Ludwigslust Höchstspannungsstromleitung könnte durch die Region führen Von Kathrin Neumann | 25.06.2022, 15:01 Uhr

In etwa acht Jahren will die Firma „50 Hertz“ eine Höchstspannungsleitung in Betrieb nehmen, um Strom aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Das Erdkabel könnte mehrere Orte in der Region tangieren.