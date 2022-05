Auch das Rotkehlchen gehört zu den Gartenvögeln. FOTO: Ralf Ottmann Stunde der Gartenvögel Was piept denn da in Ludwigslust? Von Thorsten Meier | 12.05.2022, 06:38 Uhr

Vögel in der Nähe beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen und dabei tolle Preise gewinnen – all das vereint die „Stunde der Gartenvögel“. Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende sind alle Ludwigsluster aufgerufen, Vögel zu notieren und zu melden.