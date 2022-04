Zwischen 20.000 und 25.000 Jahre alt sind die Knochen und Backenzähne der Mammuts, die derzeit im Natureum Ludwigslust gezeigt werden. FOTO: Thorsten Meier Ausstellung in Ludwigslust Wie Mammute in Mecklenburg lebten – Im Natureum zurück in die Eiszeit Von Thorsten Meier | 25.04.2022, 09:47 Uhr

In der neuen Sonderausstellung in Ludwigslust geht es derzeit um Eiszeittiere wie Mammut, Höhlenbär und Riesenhirsch. Bilder und Original-Knochenfunde zeigen, wie sie auch in der hiesigen Region zurechtkamen.