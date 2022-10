Als Kleine Antillen wird eine Inselkette in der südöstlichen Karibik bezeichnet. Foto: Bernd Wegener up-down up-down Vortrag im Natureum Ludwigslust Bernd Wegener entführt in die Welt der Tropen Von Thorsten Meier | 10.10.2022, 07:46 Uhr

Die Naturforschende Gesellschaft Mecklenburg, kurz NGM, lädt am 18. Oktober um 19 Uhr zum Museumsabend ins Natureum am Schloss Ludwigslust ein. Referent Bernd Wegener berichtet über eine Inselkette in der südöstlichen Karibik.