Seit acht Jahren leben Rula Assad und ihre Familie in Ludwigslust. Sich hier zu integrieren, war ihnen von Anfang an sehr wichtig. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Integration in Ludwigslust Deutscher Pass: Rula Assad fühlt sich endlich richtig angekommen Von Dénise Schulze | 26.03.2023, 15:22 Uhr

Nach knapp acht Jahren in Deutschland sind Rula Assad und ihre Familie aus Ludwigslust jetzt deutsche Staatsbürger – und das bedeutet ihnen viel. So konnte die 40-Jährige nach zehn Jahren auch ihre Mutter in Syrien wiedersehen.