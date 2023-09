Koordinierte Sammelaktionen helfen, die Natur von gefährlichen Abfällen zu befreien und liefern überdies wichtige Informationen über das Ausmaß sowie die Herkunft des Mülls. Beim weltweit größten Küstenputz befreien freiwillige Helfer Küsten und Flussufer von Abfall und Unrat. Auch der Naturschutzbund Deutschland organisiert bundesweit Sammelaktionen.

Der nächste soll am Freitag, 15. September, stattfinden. „In den vergangenen Jahren haben wir uns immer an der Nabu-Aktion ‚Trashbusters‘ beteiligt. Jede Person sammelt dabei eine Stunde lang den Müll“, erklärt Anne Kielblock von der Ludwigsluster Ortsgruppe. „2022 haben wir den Müll vor unserem Laden aufgestapelt. Es waren 21 große Müllsäcke. 2021 hatten wir alles vor dem Schloss aufgestapelt. Da waren sogar Reifen dabei und säckeweise Windeln, die in einem Waldstück eingesammelt wurden.“

2021 wurde der Müll vor dem Schloss aufgestapelt. Da waren sogar Reifen dabei und säckeweise Windeln, die in einem Waldstück eingesammelt wurden.

In diesem Jahr findet die Müllsammelaktion zusammen mit dem Coastal Cleanup Day statt. Hier gehe es darum, den gefunden Müll zu dokumentieren, erklärt die 42-Jährige. Eine entsprechende Vorlage sei ausgedruckt im Büro in der Schlossstraße 6 vorrätig. „Von 15 bis 19 Uhr werden wir in unserer Geschäftsstelle sein und den Müll entgegennehmen.“ Vor Ort können gegen eine kleine Gebühr Müllgreifer ausgeliehen werden und auch Müllsäcke gibt es dort. Am Abend werde der Müll vom Bauhof der Stadt Ludwigslust abgeholt.

Kampf gegen Müllberge

„Wir rufen zum Kampf gegen die ständig wachsenden Müllberge auf. Gemeinsam mit vielen anderen Aktiven in ganz Deutschland kann jeder Einzelne seinen ganz persönlichen Beitrag für eine saubere Umwelt leisten“, so Anne Kielblock.