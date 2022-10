Fünf Musiker, die sich bei der legendären Musicalproduktion „Buddy – das Musical“ im Hamburger Freihafen kennengelernt haben, versprechen nun in „Buddy forever“ einen Abend voller echtem Rock’n’Roll und jede Menge Spaß. Foto: Alina Carstens up-down up-down Geschichte von Buddy Holly Musical „Buddy forever“ in Ludwigslust Von Thorsten Meier | 25.10.2022, 09:12 Uhr

Die Original-Stars des früheren Erfolgsmusicals „Buddy Holly“ aus Hamburg treten am 28. Oktober um 20 Uhr in der Stadthalle in Ludwigslust auf - mit einem neuen, zweistündigen Konzertprogramm.