Die Demonstranten starteten am Alexandrinenplatz und zogen durch die Ludwigsluster Innenstadt. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Demo gegen Politik der Bundesregierung Mehr als 650 Menschen gehen in Ludwigslust auf die Straße Von Thorsten Meier | 17.10.2022, 20:19 Uhr

Hunderte haben sich am Montagabend in Ludwigslust an Demonstration gegen die Energiepolitik und gegen den Krieg in der Ukraine beteiligt.