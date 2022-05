Fasziniert von Ägypten: Die Hobbyschriftstellerin Martina Weding mag das Land der Pharaonen, dessen Geschichte mehrere tausend Jahre zurückreicht. Jetzt hat die Ludwigslusterin ihren dritten und vierten Ägypten-Roman veröffentlicht FOTO: Thorsten Meier Autorin aus Ludwigslust Martina Weding entführt Leser mit zwei neuen Krimis nach Ägypten Von Thorsten Meier | 23.05.2022, 06:03 Uhr

Martina Weding aus Ludwigslust ist seit mehr als 20 Jahren begeistert von Ägypten. In vier Büchern hat sie ihre Faszination bereits festgehalten. In ihren neuesten zwei Krimis müssen die Figuren in Luxor ein Rätsel lösen.