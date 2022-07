Planerin Steffi Schulz erklärte den Mitgliedern der städtischen Gremien, welche eingegangenen Bedenken in die weitere Planung des Bebauungsplans TE 11 „Süderweiterung Fa. Lewens“ eingegangen sind. FOTO: Kathrin Neumann up-down up-down Wirtschaft in Ludwigslust Markisenhersteller Lewens will neue Halle bauen Von Kathrin Neumann | 20.07.2022, 17:37 Uhr

Der Markisenbauer Lewens will in Ludwigslust so schnell wie möglich eine neue Lagerhalle bauen. Dadurch soll die Produktion modernisiert und erweitert werden.