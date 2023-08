Leben im Amt Ludwigslust-Land Endlich wieder draußen spielen: Sommerfreuden in der Kneipp-Kita in Lübesse Von Katja Müller | 16.08.2023, 14:26 Uhr Der Sommer ist zurück, endlich kann wieder draußen gespielt werden. Besonders beliebt ist bei den Kindern der Lübesser Kita „Sonnenschein“ die Wasserbahn. Dort können sie mit Booten und kleinen Wassertieren spielen. Foto: Angela Au up-down up-down

Die grauen Regentage sind Geschichte, die Sonne hat sich zurück an ihren Platz gekämpft. Das freut auch die Mädchen und Jungen in der Kita „Sonnenschein“ in Lübesse. Endlich kann wieder ausgiebig draußen gespielt werden.