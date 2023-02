Dort, wo im Industriegebiet „Stüdekoppel“ noch die alten Flugzeughallen stehen, will die Stadt Ludwigslust neue Gewerbeflächen schaffen. Ihr selbst gehört aber nur eine der Hallen. Archivfoto: Kathrin Neumann up-down up-down Woran Ludwigslust 2023 plant Stadt will mehr Parkplätze und neue Gewerbeflächen schaffen Von Kathrin Neumann | 08.02.2023, 18:21 Uhr

Während an mancher Stelle in Ludwigslust in diesem Jahr schon gebaut werden soll, will die Stadt für andere Projekte die vorbereitenden Planungen vorantreiben. Und das hat sie vor.