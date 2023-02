Christina Ritter, die ausgebildete Handstickerin und Handweberin ist, leitet die Paramenten- und Textilwerkstatt Ludwigslust seit mehr als 33 Jahren. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Paramentenwerkstatt lädt ein Textilkunst in Ludwigslust zu erleben: Christina Ritter macht Glauben sichtbar Von Thorsten Meier | 23.02.2023, 05:23 Uhr

In mühevoller Handarbeit stellen drei Frauen in der Paramenten- und Textilwerkstatt Ludwigslust Kunstwerke für liturgische Zwecke her. In wenigen Wochen gibt das Team einen Einblick in seine Arbeit und lädt zum Mitmachen ein.