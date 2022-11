Themenbild Foto: IMAGO/Marius Bulling up-down up-down Ludwigslust Förderschüler kommt nach Angriff auf Polizistin in die Psychiatrie Von Frank Liebetanz | 18.11.2022, 05:47 Uhr

Ein 16-Jähriger aus einer Förderschule in Ludwigslust ist am Donnerstag nach Sachbeschädigungen in einem Klassenzimmer und einem tätlichen Angriff auf eine Polizeibeamtin in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.