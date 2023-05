Seit 2017 läuft die Suche für ein langfristiges Atommüll-Lager. Höchste Zeit also, um sich zu informieren, was auf die betroffenen Regionen zukommt, was das Suchverfahren zwar verspricht, aber nicht hält, und wie man sich in die Debatte um den Atommüll am besten einmischen kann, rät Helge Bauer als Kampagnenkoordinator von der Anti-Atom-Organisation „.ausgestrahlt“.

Foto: Thorsten Meier up-down up-down