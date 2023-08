In Ludwigslust beginnt die Demenzberatung der Volkssolidarität. Diese startet am 22. September im Camphus, Bürgermeister-Brandenburg-Straße 20, mit einer Schulungsreihe für ehrenamtlich aktive Menschen.

Teilnehmer können praktische Erfahrung sammeln

Am 22. und 27. September sowie am 2. und 6. Oktober jeweils von 10.30 bis 15.30 Uhr bekommen die Teilnehmer laut Volkssolidarität SWM einen Einblick in das Thema Demenz.

Lesen Sie auch Gottesdienst und die Geschichte von Lara So begrüßte die Edith-Stein-Schule in Ludwigslust ihre Erstklässler

Außerdem sollen Erfahrungen in Betreuungs- und Begleitsituationen gesammelt werden. Nach Beginn der ehrenamtlichen Tätigkeit finden monatlich Fallbesprechungen und Einzelberatungen statt.

Interessenten können sich für die nächste Ehrenamtschulung der Volkssolidarität anmelden unter demenzberatung@vs-swm.de oder unter 03874 6699034.