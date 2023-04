In Ludwigslust versuchte ein Mann, Schokolade zu stehlen. Symbolfoto: Imago/Maximilian Koch/Archiv up-down up-down Ludwigslust Mann versucht, 37 Tafeln Schokolade zu stehlen Von Anni Hintz | 24.04.2023, 13:19 Uhr

In einem Lebensmittelgeschäft in Ludwigslust hatte am Samstagnachmittag ein 46-jähriger Mann versucht, Schokolade zu stehlen.