Wie die Polizei mitteilt, hat sich in Ludwigslust am Montagnachmittag ein Mann Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares verschafft und sich dort gezielt nach Schmuck umgeschaut.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Ehepaar auf einen Monteur gewartet haben, der die Sitzfläche eines Rollators reparieren sollte. Gegen 16.30 Uhr erschien dann der Tatverdächtige, der sich nur nebenbei für die Gehhilfe interessierte und sich zunächst im Flur umschaute.

Verdächtiger fuhr mit weißem Transporter weg

Als der vom Tatverdächtigen angedachte Preis für die Reparaturkosten dem Ehepaar zu hoch erschien und dieses dem Mann mitteilte, den Preis nicht zahlen zu wollen, gab der südländisch aussehende Mann an, dass der Betrag auch in Form von Schmuck bezahlt werden könnte. Dabei soll er das Ehepaar in das Wohnzimmer gedrängt und immer wieder nach solchem gefragt haben. Schließlich verließ der von dem Ehepaar auf etwa 30 Jahre geschätzte Mann von kräftiger Statur das Haus und fuhr mit einem weißen Mercedes-Transporter davon. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Das rät die Polizei beim Umgang mit Fremden

Hinweise zu dem Vorfall in der Nummerstraße nimmt die Polizei in Ludwigslust unter Telefon 0 38 74 / 41 10 entgegen. Angesichts des Vorfalls rät die Polizei, niemals Fremde in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall sollten umgehend die Beamten verständigt werden.