Ihnen reicht es: Torsten Hinrichs, Thilo Warmbier, Torsten Sobanski und Uwe Langmaack (v.l.n.r.), allesamt Mitglieder des HGV-Vorstandes, rufen Unternehmer dazu auf, den Protestbrief an die große Politik mit zu unterzeichnen. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Forum in Ludwigslust geplant Handwerker fordern Wende in der Energiepolitik Von Kathrin Neumann | 01.09.2022, 17:13 Uhr

Der Handels- und Gewerbeverein Ludwigslust sieht durch die aktuelle Energiepolitik die Wirtschaft und den sozialen Frieden im Land in Gefahr. Er lädt vor allem Unternehmer zu einem öffentlichen Forum ein, auf dem auch ein offener Brief an die große Politik unterzeichnet werden soll.