An der Regionalen Schule Peter Joseph Lenné ist Oliver Glatz als Berufsfrühorientierungslehrer tätig. Er hat die Informations- und Werbeveranstaltung mit organisiert. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Ludwigslust braucht dringend Fachkräfte Berufswelt wirbt in Regionaler Schule Peter Joseph Lenné Von Thorsten Meier | 22.03.2023, 14:20 Uhr

In Kontakt treten mit Unternehmen, um sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, Praktika oder Ferienjobs zu informieren. Dazu gab es einen kleinen Vorgeschmack am Mittwoch in der Regionalen Schule Peter Joseph Lenné.