Die Polizei hat am späten Mittwochabend in Ludwigslust einen betrunkenen Radler aus dem Verkehr gezogen. Der 64-Jährige war Polizisten aufgefallen, als er mit seinem Fahrrad schwankend und unsicher direkt am Polizeihauptrevier vorbeifuhr.

Radler mit zwei Promille intus unterwegs

Die Beamten stoppten und kontrollierten den Mann. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht: Der 64-Jährige hatte zwei Promille intus. Gegen den Fahrradfahrer wurde daraufhin Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.