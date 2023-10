Der Bauhof der Stadt holt das Laub von den Bäumen auf öffentlichen Flächen in Ludwigslust und in den Ortsteilen zu folgenden Terminen ab:

- in Ludwigslust, Glaisin, Mäthus und Hornkaten am 9., 18. und 23. Oktober, am 1., 6., 15., 20. und 29. November sowie am 4., 13. und 18. Dezember. Im neuen Jahr erfolgt die Abholung in den genannten Orten am 2., 8., 17., 22. und 31. Januar sowie am 5., 14., 19., 28. Februar und am 4. März.

- in Techentin, Kummer, Weselsdorf und Niendorf am 11., 16., 25. und 30. Oktober, am 8., 13., 22. und 27. November sowie am 6., 11. und 20. Dezember. Nach dem Jahreswechsel sind es dann der 3., 10., 15., 25. und 29. Januar, der 7., 12., 21. und 26. Februar sowie der 6. März.