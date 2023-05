Zur langen Einkaufsnacht in Ludwigslust kommt auch die mobile Band „Walkabees“ mit Livemusik. Foto: Anna Wyszomierska up-down up-down Einkaufsnacht in Ludwigslust Zum Spätbummel warten Livemusik und Walking Act mit LED Von Kathrin Neumann | 09.05.2023, 16:43 Uhr

Schauen, shoppen und Musik genießen. Das können die Besucher von Lulus Spätbummel, der am 13. Mai in Ludwigslust seine Premiere erlebt. Und das ist an diesem Abend geplant.