Europäische Agrarpolitik Landwirte diskutieren in Ludwigslust über ungeliebte Reform Von Thorsten Meier | 17.11.2022, 05:29 Uhr

Die Landwirtschaft in der Europäischen Union steht vor großen Veränderungen: Mit dieser Gewissheit diskutierten 250 Landwirte am Mittwoch in der Ludwigsluster Stadthalle über ihre Zukunft.