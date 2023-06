Bestes Erntewetter: Jedenfalls, wenn es um eine Erntekrone geht. Clara von Niebelschütz, Jana Nonnenmacher, Justine Gerkens, Ute Böse, Annely Ihde und Birgit Kraus (v.l.) haben die ersten Roggensträuße eingeholt. Foto: Katja Müller up-down up-down Landeserntedankfest 2023 in MV Feld bei Sülte: Landfrauen sichern sich Roggen für Erntekrone Von Katja Müller | 16.06.2023, 09:59 Uhr

Dutzende kleine Sträuße müssen es werden. Verschiedene Getreidesorten werden in diesen Tagen geschnitten und gebunden, um am Ende daraus die Erntekrone für das Landeserntedankfest in Neu Kaliß zu machen.