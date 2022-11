Das Denkmal in Kummer gibt es seit 100 Jahren. Zum Volkstrauertag gibt es dort eine Gedenkveranstaltung. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Volkstrauertag in der Region Kränze für die Opfer von Krieg und Gewalt werden niedergelegt Von Kathrin Neumann | 09.11.2022, 17:14 Uhr

In vielen Orten wird am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. In Kummer ist die Kranzniederlegung mit einem Jubiläum verbunden.