Das Alter ist für Astrid Kloock wie ein Ritterschlag des Lebens. „Ich habe nichts mehr zu verlieren, nur zu gewinnen“, so die Noch-79-Jährige. Wachsam zu bleiben, Träume zu verwirklichen, Talente zu entdecken und zu nutzen, das empfiehlt sie sich und anderen. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Kulturpreisträgerin wird 80 Für Ludwigslusterin Astrid Kloock bedeutet Schreiben Freiheit Von Thorsten Meier | 26.04.2023, 06:00 Uhr

Die Alltags-Publizistin und Journalistin Astrid Kloock vermag den Reigen des Lebens in Worte zu kleiden, in denen Menschen Halt finden. Am 3. Mai wird die gebürtige Ludwigslusterin und Kulturpreisträgerin 80 Jahre alt.