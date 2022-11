Joachim Kolmer, 1952 in Dömitz an der Elbe geboren, wuchs inmitten von zahlreichen Flussniederungen auf. Sein passionierter Großvater weckte in ihm die Jagdleidenschaft, die Liebe zu Fauna und Flora sowie den Wunsch Forstmann zu werden. Der Autor erhält 2023 den nächsten Gillhoff-Preis. Foto: Thorsten Meier

