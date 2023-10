Schöne Dinge selber machen. Darum geht es beim Adventsfilzen in der Paramentik des Stiftes Bethlehem in Ludwigslust. Und zwar vom 28. bis 30. November sowie am 1. Dezember jeweils von 14 bis 18 Uhr. Zwei Stunden kosten inklusive Anleitung und zuzüglich Material 15 Euro, vier Stunden 30 Euro. Verbindliche Anmeldungen unter Telefon 03874-433239 sind erwünscht.

Filzen sei die älteste Technik der Textilherstellung und mindestens 8000 Jahren alt. „Die Filztechnik ist von unseren Vorfahren erfunden worden, um mit damit aus der Wolle wilder Tiere einfachste Kleidung anzufertigen“, erklärt Christina Ritter, die ausgebildete Handstickerin und Handweberin ist. Die evangelische Paramentikerin steht dieser Einrichtung des Stiftes Bethlehem in Ludwigslust seit 1989 vor.

Zwei Stunden sollte jeder Teilnehmer mindestens einplanen

„Zwei Stunden sollte jeder Teilnehmer mindestens einplanen, um etwas Schönes mit nach Hause nehmen zu können“, rät die 45-Jährige. Auch die Werkstatt werde offen sein und ein Blick in die Obladenbäckerei, die von Ramona Kruse betreut werde, sei sicherlich auch möglich.

„Alles was es in der Werkstatt zu sehen gibt, kann auch gekauft oder bestellt werden“, verspricht die Wollwerkerin. Darüber hinaus lasse das Arbeiten mit den Händen viel Raum für Gespräche, Gedankenaustausch und geistige Entspannung. „Filzen lernen ist nicht schwierig. Die Teilnehmer benötigen dazu nur einige Utensilien, Geduld und etwas Zeit.“