Die Mitglieder der „Jazz Youngsters“ halten ihre erste eigene CD in den Händen, die sie in ihrer Musikschule aufgenommen haben. Foto: Sylvia Wegener up-down up-down Kreismusikschule Ludwigslust „Jazz Youngsters“ nehmen eigene CD auf Von Dénise Schulze | 05.12.2022, 16:22 Uhr

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk können in diesem Jahr Schüler der Musikschule „Johann Matthias Sperger“ in Ludwigslust in den Händen halten. Gemeinsam mit Claudia Meures haben sie eine eigene CD aufgenommen.