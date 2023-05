Das Ensemble „Marais Consort“ spielt auf Kopien von italienischen Instrumenten der Spätrenaissance. Foto: Hans Georg Kramer up-down up-down Konzerte in Ludwigslust Musiker entführen in die Zeit des Barock Von Kathrin Neumann | 17.05.2023, 15:06 Uhr

Zwei Konzerte entführen die Besucher am 20. Mai in die Zeit des Barock und der Renaissance. Das Ensemble „Marais Consort“ spielt in der Stadtkirche Ludwigslust auf besonderen Instrumenten.