Starpianist Florian Heinisch kommt nach Ludwigslust. Foto: Stefan Malzkorn up-down up-down Konzert mit Pianist Florian Heinisch Beethoven und Bach erklingen in der Stadthalle Ludwigslust Von Thorsten Meier | 16.12.2022, 05:33 Uhr

Starpianist Florian Heinisch gastiert am 7. Januar in der Stadthalle in Ludwigslust.