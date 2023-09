Alte Musik mit frischem Wind - das verspricht das nächste Ludwigsluster Schlosskonzert am Sonnabend, 16. September. Dazu wird das in Hamburg gegründete Ensemble „I Zefirelli“ erwartet. Allerdings nicht im Schloss, sondern in der Stadtkirche Ludwigslust. Beginn 18 Uhr.

Das Ensemble „I Zefirelli“ steht für mitreißende und lebendige Interpretationen Alter Musik. „Die jungen Musiker haben sich der historisch informierten Aufführungspraxis verschrieben und denken in ihren Programmen die Alte Musik mit dem heutigen Zeitgeist zusammen“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. „Benannt hat sich das Ensemble nach Zephyr, dem Gott des Westwindes, der auch als Frühlingsbote bekannt ist.“

Das Ensemble konzertierte bereits europaweit auf renommierten Festivals wie den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik und dem Festival Oude Muziek Utrecht..

Karten für das vom Förderverein Schloss Ludwigslust veranstaltete Konzert gibt es im Vorverkauf in der Ludwigslust-Information, Schlossstraße 41, oder an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 20 Euro. Inhabern der Ehrenamtskarte MV werden am Eingang zum Konzert zwei Euro des Eintrittspreises erstattet.