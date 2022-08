Verschiedene Walk Acts sind beim Kleinen Fest im großen Park im Ludwigsluster Schlosspark zu erleben. FOTO: Büttner/dpa up-down up-down Kultur in Ludwigslust Akrobatik, Musik und Comedy locken in den Großen Park Von Kathrin Neumann | 04.08.2022, 17:37 Uhr

Das Kleine Fest im großen Park ruft in diesem Jahr wieder in gewohnter Weise in den Schlosspark Ludwigslust. Eine wesentliche Neuerung gibt es aber doch.