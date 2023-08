Der Schlosspark Ludwigslust öffnet an zwei Tagen seine Tore für das Publikum und künstlerische Darbietungen der Extraklasse — von Artistik und Akrobatik über Kabarett und Clownerie bis hin zu Puppenspiel und kulinarischen Köstlichkeiten. Archivfoto: Thorsten Meier up-down up-down Kleines Fest im Großen Park 2023 Ludwigslust: Barockes Ensemble will wieder grüner Gastgeber sein Von Thorsten Meier | 01.08.2023, 08:00 Uhr

Rund 60 internationale Künstler werden am kommenden Wochenende an 15 Stellen zwischen Schloss, Schweizerhaus und Grotte wieder Comedy, Akrobatik, Jonglage sowie Zauberei vom Allerfeinsten bieten. Noch gibt es Karten für das Kleine Fest im Großen Park in Ludwigslust.