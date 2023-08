Kirchenregion Ludwigslust- Dömitz plant besonderes Projekt Spontan-Trauung: Hochzeits-Chance in Glaisin – das müssen Paare wissen Von Thorsten Meier | 20.08.2023, 10:00 Uhr Pastorin Sabine Schümann hofft, die Trau-Agende am 30. September oft in die Hand zu nehmen. Das Buch berücksichtigt einerseits das heute veränderte Eheverständnis vieler Paare, andererseits den vertieften Wunsch nach einer echten christlichen Trauung. Foto: Thorsten Meier up-down up-down

Eine Hochzeit zu organisieren ist mit viel Aufwand und meist hohen Kosten verbunden. Nicht so bei Spontan-Hochzeiten: Liebende Paare können am 30. September in Glaisin ohne Voranmeldung vor den Traualtar treten.