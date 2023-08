Kinopreis-Verleihung in Ludwigslust Bettina Westermann und Christian Quis haben gut Lachen Von Thorsten Meier | 31.08.2023, 09:07 Uhr Bettina Westermann und ihr Mann Christian Quis, Betreiber des Filmtheaters Luna, wurden erneut mit insgesamt 12.500 Euro für das allgemeine und das Kurzfilmprogramm gewürdigt und unterstützt. Foto: Thorsten Meier up-down up-down

Die kulturell reiche Film- und Kinolandschaft in Deutschland zu erhalten - darum geht es bei der alljährlichen Kinoprogrammpreisverleihung 2023, die am vergangenen Mittwoch in Ludwigslust stattfand. Das Filmtheater Luna ist erneut unter den von Staatsministerin Claudia Roth ausgezeichneten Preisträgern.