Luna Filmtheater Kino aus Ludwigslust gewinnt Kinopreis der Bundesregierung Von dpa | 12.10.2022, 21:08 Uhr

Das Luna Filmtheater in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Kinoprogrammpreis der Bundesregierung.