Bei der Enthüllung des Prinzenschildes war es noch nicht offiziell - aber am Sonnabend erfährt das närrische Volk, wer Prinz Chris I. durch die närrische Saison beim TCC begleitet. Foto: Maik Kann up-down up-down Karneval in der Region Festumzug der Narren führt am Sonntag durch Techentin Von Kathrin Neumann | 09.02.2023, 13:32 Uhr

Das närrische Treiben geht in der Region am Wochenende weiter. In Techentin stellt der Prinz seine Prinzessin vor, und am Sonntag findet der Festumzug statt.