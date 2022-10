Ein Junge stieg in den falschen Bus und landete in Ludwigslust statt in Hagenow. Die Polizei kam zur Hilfe. (Symbolfoto). Foto: dpa up-down up-down Per Anhalter von Ludwigslust nach Hagenow Junge (6) an der B5 ruft die Polizei auf den Plan Von Marlena Petersen | 08.10.2022, 12:42 Uhr

Ein Schüler aus Hagenow stieg in den falschen Bus und landete in Ludwigslust. Per Anhalter an der B5 wollte er zurück nach Hause. Ein besorgter Autofahrer hielt an und rief die Polizei.