Die Ludwigsluster Polizei musste ausrücken, weil ein Lkw-Fahrer mit rohen Eiern beworfen wurde. FOTO: Thorsten Meier Polizei Ludwigslust Eierwerfer erschrecken Brummi-Fahrer fast zu Tode Von Thorsten Meier | 01.04.2022, 23:21 Uhr

Am Abend des 31. März kam es an der Hohen Brücke zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem zwei oder drei jugendliche Eierwerfer einen LKW-Fahrer zu einem harten Bremsmanöver gezwungen haben.