In Ludwigslust wird rund um das Schloss ein üppiges Barockfest gefeiert. Das Schloss selbst lockt wie viele Museen im Land mit freiem Eintritt und Sonderführungen. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Internationaler 46. Museumstag Geschichtsorte der Region locken mit vielfältigen Aktionen Von Thorsten Meier | 19.05.2023, 12:59 Uhr

Am Sonntag, 21. Mai, wird der 46. Internationale Museumstag in den Museen und Gärten der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V gefeiert. Ein attraktives Programm lockt kleine und große Gäste auch in den Landkreis Ludwigslust-Parchim.