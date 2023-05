Tanja Hentschel-Blank mit Rüden Condor vom Margaretenhof und Carlo Wiechmann mir Rüden Falke vom Lewitzblick werden am Start sein, wenn sich die Elite der Deutsch-Drahthaarzucht in Redefin trifft. Stephanie Rust (Mitte) vom Verein Deutsch Drahthaar Mecklenburg kümmert sich mit um die Organisation der großen Schau. Foto: Katja Müller up-down up-down 34. Internationale Zuchtrüdenschau Deutsch Drahthaar Condor und Falke gehen auf Brautschau in Redefin Von Katja Müller | 16.05.2023, 17:02 Uhr

69 Rüden aus ganz Deutschland und den Niederlanden werden am 21. Mai in Redefin präsentiert. Auch die Rasse Deutsch Drahthaar sowie alles rund um die Jagd rückt an diesem Tag in den Fokus.